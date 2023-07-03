Почти половина литовцев не знает, где проверить предлагающую инвестировать компанию

По итогам опроса, проведенного в феврале этого года компанией Spinter tyrimai по заказу Банка Литвы, 58 проц. респондентов, оценивая свою устойчивость к финансовому мошенничеству, считают себя устойчивыми, 22 проц. оценивают себя в этом отношении очень хорошо, 36 проц. – хорошо, 30 проц. участников опроса оценивают свою устойчивость средне, 5 проц. – плохо, из них 4 проц. – плохо и 1 проц. – крайне плохо. Между тем, при проверке знаний об инвестиционном мошенничестве, 40 проц. жителей знали, где и как проверить предлагающую инвестировать компанию на предмет мошенничества, а 42 проц. – не знали.

По словам руководителя отдела инвестиционных услуг и надзора за компаниями А. Шилгалиса, в прошлом году Банк Литвы получил 30 жалоб, связанных со случаями инвестиционного мошенничества.