03 июля 2023 г. 14:57

Почти половина литовцев не знает, где проверить предлагающую инвестировать компанию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Vida Press

Целых 42% жителей страны не знают, где и как проверить предлагающую инвестировать компанию на предмет возможного мошенничества – это показали результаты опроса, проведенного по заказу Центробанка Литвы (Банка Литвы). Эксперты отмечают, что это незнание отражается и на статистике случаев инвестиционного мошенничества.

По итогам опроса, проведенного в феврале этого года компанией Spinter tyrimai по заказу Банка Литвы, 58 проц. респондентов, оценивая свою устойчивость к финансовому мошенничеству, считают себя устойчивыми, 22 проц. оценивают себя в этом отношении очень хорошо, 36 проц. – хорошо, 30 проц. участников опроса оценивают свою устойчивость средне, 5 проц. – плохо, из них 4 проц. – плохо и 1 проц. – крайне плохо. Между тем, при проверке знаний об инвестиционном мошенничестве, 40 проц. жителей знали, где и как проверить предлагающую инвестировать компанию на предмет мошенничества, а 42 проц. – не знали.

По словам руководителя отдела инвестиционных услуг и надзора за компаниями А. Шилгалиса, в прошлом году Банк Литвы получил 30 жалоб, связанных со случаями инвестиционного мошенничества.

"В этом году за полгода их было зафиксировано 22. Если в прошлом году таким образом у жителей было выманено почти 220 тыс. евро, а самая крупная сумма, выманенная у одного человека, составила 54 тыс. евро, то в этом году сумма, выманенная инвестиционными мошенниками за полгода, составляет более 105 тыс. евро, а самая крупная сумма, выманенная у одного человека – 55 тыс. евро", – сказал он.

По данным Банка Литвы, наиболее частым примером незаконного оказания услуг являются рекламируемые в Литве услуги компаний, учрежденных в иностранном государстве — на островах Вануату, Белизе или Сейшельских островах, предлагающих на сайтах или по телефону инвестировать на валютном рынке Forex, сырьевых рынках, на ранках криптоактивов.

"Наверное, каждый из нас на своей страничке в социальной сети видел волшебные предложения как быстро заработать практически ничего не делая. Предлагается инвестировать в биткойны, другие криптоактивы, нефть, золото, валюту или куда-то еще. Предложения сопровождаются историями успеха других или даже фотографиями известных людей. Увы, в большинстве случаев за этими предложениями скрываются мошенники, желающие нажиться, и соблазненные такой возможностью жители обычно теряют все свои сбережения", – предупредил А. Шилгалис.

Мошенники, предлагающие незаконное инвестирование, используют различные методы, как привлечь и "зацепить" потенциальную жертву. Это может происходить по телефону, через веб-сайты, электронные письма, на мероприятиях или во время обучения.

"На сайте Банка Литвы можно проверить наличие необходимой лицензии у той или иной компании ", – отметил А. Шилгалис.

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