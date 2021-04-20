Также почти на одну пятую увеличилось число очагов в производственном секторе.
"На карте очагов мы видим, что в двух сферах: производстве и торговле, - число активных очагов, если сравнивать две последние недели, возросло. Такие показатели мы связываем с возвращением работников на рабочие места, вообще возрастающей мобильностью людей", - сказала врач-эпидемиолог Дайва Размувене.
По данным НЦОЗ, в конце прошлой недели на производстве и в торговле соответственно было зафиксировано 53 (неделю назад 45) и 42 (неделю назад 33) активных очага COVID-19. Также возросло число активных очагов на предприятиях услуг - 18 очагов (неделю назад их было 10).
Как говорит Размувене, данные показывают, что в общей структуре случаев COVID-19 остается весомой доля заражений в семьях - треть заразившихся в последнюю неделю указали, что заболели после контакта с членом семьи.
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