Почти две трети жителей считают, что дела в Литве ухудшаются

В рамках опроса, проведенного 7-19 августа компанией Baltijos tyrimai по заказу информационного агенства ELTA, респондентов просили оценить, дела в Литве в последнее время, по их мнению, в основном развиваются к лучшему или к худшему.

В августе около трети (34 проц.) жителей в возрасте 18 лет и старше считали, что ситуация в Литве улучшается, тогда как почти две трети (63 проц.) указали, что ситуация в стране ухудшается, а у 4 проц. респондентов не было мнения по этому вопросу.