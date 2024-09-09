Почти две трети жителей считают, что дела в Литве ухудшаются

В рамках опроса, проведенного 7-19 августа компанией Baltijos tyrimai по заказу информационного агенства ELTA, респондентов просили оценить, дела в Литве в последнее время, по их мнению, в основном развиваются к лучшему или к худшему.
В августе около трети (34 проц.) жителей в возрасте 18 лет и старше считали, что ситуация в Литве улучшается, тогда как почти две трети (63 проц.) указали, что ситуация в стране ухудшается, а у 4 проц. респондентов не было мнения по этому вопросу.
За последние два месяца число жителей, считающих, что в Литве дела идут хуже, выросло на 4 проц. пункта. В июне положительно ситуацию оценивали 36 проц. респондентов, отрицательно – 59 проц. Подобные оценки были и в апреле этого года, за месяц до президентских выборов.
Более положительно ситуацию в стране оценивают молодежь до 30 лет (47 проц. ответили, что положительно оценивают ситуацию). Улучшение ситуации в стране также чаще указывают жители крупных городов (44 проц.), респонденты с высшим образованием (52 проц.), жители с самыми высокими семейными месячными доходами (более 1,8 тыс. евро) – 47 проц., учащаяся молодежь (60 проц.), руководители (42 проц.), специалисты и служащие (42 проц.), работающие в государственном секторе (39 проц.) и жители правых политических взглядов (48 проц.).
Более пессимистично ситуацию оценивают жители старше 50 лет (68 проц.), жители небольших городов (70 проц.), лица с неоконченным средним образованием (71 проц.), безработные и домохозяйки (72 проц.), рабочие и фермеры (71 проц.), пенсионеры (67 проц.), представители национальных меньшинств – 74 проц. польской и 73 проц. русской национальностей.
7-19 августа текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 018 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 109 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.