Почти 90% жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается

Опрос показал, что 12% жителей считают, что дела в Литве идут на поправку, а 87% указали, что ситуация ухудшается. 1% респондентов не мог ответить на этот вопрос.

По сравнению с данными подобного опроса, проведенного в октябре, на 3% меньше жителей считают, что ситуация в стране улучшается (соответственно увеличилось число думающих, что ситуация ухудшается), а за год число тех, кто считает, что ситуация ухудшилась, увеличилось на 7%.

Опрос также показал, что из 10 ведомств жители Литвы больше всего доверяют Литовской армии (77% доверяет, 16% - нет) и полиции (72% и 24%). Двое из троих участников опроса доверяют Церкви (66% и 23%), "Содре" (66% и 25%) и службе президента (65% и 26%). 6 из 10 доверяют муниципалитетам (59% и 34%).

Литовским СМИ доверяет чуть меньше половины респондентов - 47%, а не доверяют 48%.

Оставшимся трем ведомствам жители скорее не доверяют, чем доверяют: судам (40% доверяют, 49% - нет), правительству (29% доверяют, 68% - нет) и парламенту (20% доверяют и 76% - нет).

За последний месяц на 3% меньше людей стали доверять полиции, СМИ и парламенту. Оценка других ведомств за месяц не изменилась.

Опрос был проведен компанией Baltijos tyrimai с 17 ноября по 2 декабря.

В опросе участвовали 1015 респондентов старше 18 лет.