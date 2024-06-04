Почти 60 000 самозанятых до сих пор не вернули долг "Содре", начнутся взыскания

О сложившейся ситуации в эфире Delfi говорили глава Литовской ассоциации малого бизнеса и торговцев Айринас Ермолаевас и представитель "Содры" Лаймонас Рудис.

По данным на 3 июля, 59 000 человек так и не заплатили взносы по ОНЗ за время карантина.

"Беспокоит то, что большая часть должников даже не прочитала высланные им письма и не заплатила деньги", – сожалел Рудис, заметив, что самый большой долг составляет 692 евро, а у 27 000 - долг до 100 евро.

"Есть люди, которые должны 4–5 евро, 10 euевро, центы. (…) Около 6000 человек должны примерно по 700 евро", – сказал Рудис.