Абсолютное большинство компаний, т.е. 245, предоставляют услуги общепита, 18 – проживания, 14 – салоны красоты, еще 20 занимаются другой деятельностью.
Больше всего таких компаний в Вильнюсе – 159, еще 33 - в Каунасе, 16 – в Клайпеде, еще 89 – в других муниципалитетах.
Литовский бизнес с 16 августа может принимать только клиентов с "паспортами возможностей" – в таких случаях компаниям не придется соблюдать ужесточенные требования.
Если с 16 августа компании принимают всех клиентов, то они должны соблюдать более жесткие требования безопасности, а с 13 сентября часть услуг вообще будет доступна только жителям с "паспортом возможностей" - привитым, переболевшим или получившим отрицательный результат теста на коронавирус.
В Литве хотя бы одной дозой вакцины привиты 55,6% жителей, полностью привиты 48,8% жителей.
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