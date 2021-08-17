aA
Только клиентов с "паспортами возможностей" намерены обслуживать 297 компаний, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения Литвы (НСОЗ).
Vilnius
Vilnius
© DELFI / Andrius Ufartas

Абсолютное большинство компаний, т.е. 245, предоставляют услуги общепита, 18 – проживания, 14 – салоны красоты, еще 20 занимаются другой деятельностью.

Больше всего таких компаний в Вильнюсе – 159, еще 33 - в Каунасе, 16 – в Клайпеде, еще 89 – в других муниципалитетах.

Статьи по теме:
Предприниматели в растерянности из-за новых правил, поэтому без масок в магазины пускать не будут  (63)
С понедельника на "паспорт возможностей" надо сдавать платные тесты, сколько это будет стоить  (62)

Литовский бизнес с 16 августа может принимать только клиентов с "паспортами возможностей" – в таких случаях компаниям не придется соблюдать ужесточенные требования.

Если с 16 августа компании принимают всех клиентов, то они должны соблюдать более жесткие требования безопасности, а с 13 сентября часть услуг вообще будет доступна только жителям с "паспортом возможностей" - привитым, переболевшим или получившим отрицательный результат теста на коронавирус.

В Литве хотя бы одной дозой вакцины привиты 55,6% жителей, полностью привиты 48,8% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве 136 компаний намерены принимать только клиентов с "паспортами возможностей" (115)

16 августа до 11 ч. уже зарегистрировались 136 компаний,...

С понедельника - новые правила относительно ношения масок в Литве (40)

С 16 августа в Литве меняется порядок ношения масок –...

Тесты на получение "паспорта возможностей" в Литве стали платными (34)

С 16 августа тесты на получение "паспорта возможностей" в...

TOP новостей

Предприниматели в растерянности из-за новых правил, поэтому без масок в магазины пускать не будут (63)

С 16 августа в Литве вступили в силу некоторые...

Представитель пенсионеров Литвы: уже и наши грозятся идти с вилами и топорами (62)

Власти Литвы ищут способ выдачи привитым жителям...

Почти 300 компаний в Литве будут обслуживать только клиентов с "паспортами возможностей" (15)

Только клиентов с "паспортами возможностей" намерены...

Судья: находятся лица, которые не прочь заработать на сложившейся в Литве ситуации с нелегальной миграцией (10)

Мариямпольский суд приговорил к аресту на 40 суток...

Выясняется мотив убийства, совершенного в Вильнюсе в понедельник (5)

В понедельник после обеда в Вильнюсе было совершено...