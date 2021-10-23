Почти 200 полицейских проверяли подлинность "паспортов возможностей" у посетителей ТЦ

Почти 200 полицейских работали в торговых центрах, проверяя "паспорта возможностей". Проверяли документы у тех, кто уже прошел проверку у охраны.

В общей сложности проверили документы у 12 000 человек. Задержаны 38 человек с чужими "паспортами возможностей". Начаты расследования.

Больше всего таких нарушений зафиксировано в Каунасском и Клайпедском округах, на третьем месте – Вильнюсский круг. В Тельшяйском, Таурагском и Шяуляйском округах не было ни одного задержанного.

По словам Паулаускаса, уже формируется судебная практика наказания лиц с чужими "паспортами возможностей": назначают штрафы до 5000 евро или арест (20 суток).

Во время массовой проверки был наказан и 21 гражданин без маски.

Полиция считает, что нет централизованной системы подделки документа, скорее отдельные люди пользуются чужими или поддельными "паспортами возможностей". Полиция отмечает, что наказание ждет и тех жителей, которые "делятся" своими документами с друзьями и близкими. В ходе каждого расследования выясняют, как конкретный человек получил чужой документ.

"Если докажут, что кто-то передал свой документ в пользование другому, то уголовная ответственность грозит и законному владельцу документа", – сказал Паулаускас.

Акция проходила по всей Литве, больше всего внимания уделяли торговым центрам.

Нарушители - люди разного возраста, которые относятся к разным социальным группам. Полиция во время акции была в гражданской одежде. Никаких инцидентов во время акции не было.

"Акция проходила мирно и спокойно. Одна из целей такой акции - проверить, не угрожает ли опасность охранникам или контролерам, проверяющим "паспорта возможностей", – заметил Паулаускас.

"На 12 000 человек 38 нарушений. Радует, что явление не носит массовый характер, но мы видим, что оно существует", – продолжил он, заметив, что полиция будет проводить такие акции, не сообщая о времени и месте проверок.