Почти 1900 жителей Литвы отмечают свой день рождения 29 февраля

 
ELTA
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Gimtadienio tortas
Gimtadienio tortas
ФОТО: Shutterstock nuotr.
Каждые четыре года 29 февраля – особенный день, когда почти 1,9 тыс. жителей страны отмечают свой настоящий день рождения.

По данным Центра регистров, эти жители практически равномерно распределились по полу – 950 из указанного числа составляют женщины, чуть более 900 – мужчины.

Самыми старшими, родившимися в этот особенный день, являются женщины – всего, по данным Регистра жителей, на данный момент их трое. Женщины, проживающие в Алитусе, Каунасе и Мажейкском районе, родились 29 февраля 1928 года и в этом году отмечают свое 96-летие. В этом году эти женщины в 24-й раз отпразднуют свой настоящий день рождения.

Таких людей, которые впервые в этом году смогут отпраздновать свой день рождения именно в этот день, немало. В прошлый раз, когда в феврале было 29 дней, то есть в 2020 году, в Литве родилось 40 детей (21 мальчик и 19 девочек).

По данным Регистра жителей, на данный момент наибольшее количество юбиляров 29 февраля родились в 1960 году – почти 160 человек (90 женщин и 70 мужчин), в этом году они отпразднуют свое 64-летие.

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