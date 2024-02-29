Почти 1900 жителей Литвы отмечают свой день рождения 29 февраля

По данным Центра регистров, эти жители практически равномерно распределились по полу – 950 из указанного числа составляют женщины, чуть более 900 – мужчины.

Самыми старшими, родившимися в этот особенный день, являются женщины – всего, по данным Регистра жителей, на данный момент их трое. Женщины, проживающие в Алитусе, Каунасе и Мажейкском районе, родились 29 февраля 1928 года и в этом году отмечают свое 96-летие. В этом году эти женщины в 24-й раз отпразднуют свой настоящий день рождения.

Таких людей, которые впервые в этом году смогут отпраздновать свой день рождения именно в этот день, немало. В прошлый раз, когда в феврале было 29 дней, то есть в 2020 году, в Литве родилось 40 детей (21 мальчик и 19 девочек).