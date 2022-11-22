Почетный гражданин Вильнюса Валдас Адамкус пожелал городу оставаться современным и динамичным

"Можете понять мои чувства, когда я вижу сегодняшний Вильнюс. Уютный, живой, современный и европейский город. Полный детей, молодежи и пенсионеров, полный улыбающихся людей. И слышу на улицах туристов из разных стран мира, разговаривающих на своих языках. И в очередной раз убеждаюсь, что вильнюсцы и гости столицы – это доброжелательное и открытое общество", – сказал В.Адамкус.

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Экс-президент выразил надежду, что Вильнюс и в будущем останется уникальным городом Центральной Европы.

"Желаю Вильнюсу оставаться современными и динамичным, но при этом зеленым и спокойным. Раньше Вильнюс называли "Северным Иерусалимом", он считался исключительным, несколько богемной действительностью Центральной Европы. Спасибо всем, кто добивается этого возвращения", – сказал он.

В феврале этого года столичное самоуправление присвоило В. Адамкусу звание Почетного гражданина Вильнюса. Инициировал предложение и поздравил В. Адамкуса мэр Вильнюса Р. Шимашюс. Это высшая оценка, которую присваивают горожане за значительный вклад в развитие города.

Президентом Литвы В.Адамкус был избран в 1998 и в 2004 гг.