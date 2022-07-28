Цель перемен - повышение безопасности на дороге для всех ее участников. Исследование показало, что круговые перекрестки создают меньше конфликтных ситуаций во время распределения транспортных потоков.

"На обычном регулируемом перекрестке насчитываются 32 конфликтные точки, а на кольцевом всего 8. Это в четыре раза меньше вероятность ДТП", – пояснил представитель муниципалитета Антон Никитин.

Круговой перекресток также безопаснее для пешеходов и для велосипедистов. Перед таким перекрестком водители замедляют скорость. Кроме того, такой перекресток отличается лучшей пропускной способностью, ведь движение не останавливается.

Такой перекресток экономит время пешеходов, им не надо ждать, когда загорится зеленый свет. На перекрестке ул. Т.Шевченкос и Витянё сейчас пешеходы в среднем стоят в ожидании зеленого сигнала 27 секунд, после реорганизации порядка это время сократится до 2-3 секунд.

Ученые выяснили, что благодаря круговым перекресткам снижаются выбросы, CO2. Кроме того, такие перекрестки сокращают потребление топлива.

Оборудование кругового перекрестка - лишь часть проекта реконструкции ул. Т.Шевченкос, улица будет всесторонне обновлена: оптимизируют парковку, появятся пешеходные дорожки, приведут в порядок въезды во дворы, будет больше места для зеленых насаждений.