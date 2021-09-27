Она сказала, что в выходные из лагеря сбежал 21 мигрант, 8 из них нашли. Она сказала, что сейчас нанимают дополнительную охрану, согласовывают условия, пока никакой договор не подписан. На вопрос о необходимости в этом, она ответила: "Водите ли, люди здесь достаточно спокойно живут пока их что-то не раздражает. Мы вместе ходили, вы видели, дети играют, взрослые играют. все проблемы, все вопросы решаются здесь. Поэтому, когда все хорошо, охраны достаточно. Если требуется помощь, мы обращаемся в полицию".

На вопрос о том, что произошло в выходные, она ответила, что это была эмоциональная реакция, после того как не дали сбежать тем, кто хотел покинуть лагерь.

"Это была эмоциональная разрядка", - сказала Бернотене.

Также после смерти ребенка мигранты сказали журналистам, что они беспокоятся за свое здоровье, за здоровье своих детей. однако Бернотене ответила, что людям необходимую помощь оказывают.

"У нас есть врачи, врачи заботятся о их здоровье. Как о взрослых, так и о детях", – сказала она.

Бернотене рассказала, что мобильная команда приезжает к мигрантам каждый день и они могут обращаться за помощью.

Она выразила надежду на то, что дополнительные заборы устанавливать не будут, и что настанет тот день, когда мигранты в Литве или у себя на родине будут жить безо всяких заборов.

После пресс-конференции, когда журналист портала ходил по центру беженцев, к забору подошла семья мигрантов и опросила о помощи. Мужчина поднял на руки сына, у которого в руках был мобильный телефон с надписью на литовском языке "Я умираю" (Aš mirštu).

Мать ребенка просила вызвать врача.

"Это катастрофа, врача нет", – уверяли мигранты.

Другие мигранты также не скрывали своих эмоций, в руках они держали распечатанные фотографии скончавшегося мальчика.

Акции протеста в лагере иногда возникают спонтанно из-за неизвестности.