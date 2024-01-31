Почему в Литве сложно попасть на прием к дерматологу в государственных поликлиниках?

Ее поддержала и директор Ассоциации помощи онкологическим больным (POLA) Неринга Чякене, отметив, что, хотя большинство молодых врачей выбирают ординатуру по дерматологии, лишь немногие из них впоследствии работают в терапевтической сфере.

"Что касается терапевтической дерматологии, то, если молодые люди и остаются работать в этой сфере, то они работают не на полную ставку. Это определенно видно", – сказала А. Панавене.

По данным Центра стратегического анализа при правительстве, в настоящее время в Литве нет дефицита дерматологов. Как говорит президент Ассоциации молодых врачей (АМВ) Агне Панавене, большинство специалистов в этой области работают в терапевтической дерматологии не на полную ставку.

Не скрывают этого и сами дерматологи – немногие специалисты в этой области работают исключительно в государственных учреждениях, где принимают пациентов на лечение. Люди, выбравшие специальность дерматолога, нередко также работают в частном секторе, где часто предоставляются хорошо оплачиваемые эстетические услуги.

"Конечно, что, учитывая, что очень много врачей-дерматологов заканчивают ординатуру, это популярная специальность в последнее время, большинство из них выбирают ординатуру, но лишь малая часть идет в терапевтическую практику. Другие занимаются косметической, а не лечебной деятельностью", – рассказала Elta Н. Чякене.

По словам директора POLA Н. Чякене, пациенты отмечают, что им приходится долго ждать консультации как у дерматолога, так и у врача другой специальности.

"Проблема доступа к врачам очень большая и очень остро ощущается в последнее время. И не только у дерматологов, но и у онколога на диагностику и начало лечения в последнее время очень большие очереди – об этом говорят и пациенты", – отметила она.