Почему российская армия в Украине понесла катастрофические потери: причины и следствия

"Вторая армия мира" вероломно вторглась на территорию украинского государства, но с первых дней начала нести громадные потери. По данным украинского Генштаба на конец марта погибло почти 17 тыс. человек личного состава армии РФ. И если учесть раненых, то потери могут достигать порядка 60 тыс. бойцов. Также было уничтожено более 500 танков, 1500 бронетранспортёров и 120 самолетов. О том, что потери огромные подтверждает и Пентагон, который больше недели назад заявил, что российские военные части потеряли от 7 до 14 тыс. человек без учета раненых.

Удивительно, что за месяц войны погибло семь российских генералов, среди которых генерал-майор Андрей Мордвич, генерал-майор Олег Митяев, генерал-лейтенант Яков Резанцев, генерал-майор Виталий Герасимов, генерал-майор Андрей Суховецкий, генерал-майор Андрей Колесников, генерал Магомед Тушаев. Для сравнения, в Афганистане за десять лет войны погибло четыре советских генерала.

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Перечисление всех погибших высших чинов российской армии необходимо для того, чтобы осознать масштабы военной трагедии. Если так быстро гибнут генералы, но сколько же было убито солдат? И тогда возникает закономерный вопрос: "Что же произошло?"

Военный эксперт Виталий Кевлюк вспоминает о первых днях вторжения. Первое, что его удивило: оперативное построение русской группировки – в один эшелон с выделением резервов, для проведения операции на глубину под 500 км. И это против противника, готовившего оборону восемь лет. При этом колонны подразделений двигались, не соблюдая элементарные меры боевого обеспечения: без главных и боковых походных застав, колонны не охраняются, прикрытия с воздуха нет, связь неустойчива, с навигацией – проблемы.

"Между собой подразделения взаимодействуют плохо. Все очень похоже на Чечню-1994, — тогдашние командиры рот выросли до командиров полков-бригад и также по старике воюют", – говорит Кевлюк.

Подобным образом действовал и "воздух" – шаблонами: одиночные самолеты, действия пар, звеньев. Ни разу – эскадрилья в полном составе. При этом эксперт отмечает что тотального господства у россиян в воздухе нет, а есть контроль над определенными участками в определенные моменты боя. Рода авиации действовать совместно не обучены (за исключением нескольких случаев), наводить свои истребители на украинские воздушные цели не получается (большое расстояние, передовых пунктов наведения и авианаводчиков нет).

Также военные эксперты сходятся на том, что высадка десанта проводилась с грубейшими нарушениями военной тактики. Так транспортные самолеты отправлялись с десантом, не имея господства в воздухе, не создав безопасный коридор пролета. Такие высадки произошли, например, в Гостомеле в первые дни. Тогда десант высадился прямо на минные поля, а весь личный состав довольно быстро был уничтожен.

О неудачных попытках десанта говорят сами российские военные. В перехваченных телефонных звонках солдаты говорят о больших потерях. Так сообщается, что в 45 бригаде, которая совершала десант, осталось только три живых человека. Командир псковских десантников застрелился из-за значительных потерь. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказывает, что из 30 попыток высадки десанта успешный был только один.

Бесславную гибель на украинских землях нашли воздушные десанты из состава 76 десантной дивизии РФ, разгромлена 45 отдельная гвардейская бригада спецназначения ВДВ. 155 отдельная бригада морской пехоты, планомерно была загнана в леса под Ясногородкой (Киевская область) и уничтожен 331 парашютно-десантный полк 98 гвардейской десантной дивизии, который расстреливал украинские подразделения под Иловайском в 2014 году. Несут огромные потери и так называемые "элитные войска", например, известная 4-я Кантемировская танковая дивизия.

Кстати, интересный момент по поводу связи. Российские солдаты звонят по мобильному телефону не только родственникам в РФ, но и между собой и даже командованию. Это было четко подтверждено в одной из танковых атак на Бровары, городе в пригороде Киева, – тогда из 40 танков было уничтожено 18 и связь осуществлялась именно по сотовой сети. Это связано с коррупцией в России. Дело в том, российская компания "Уральские радиостанции" покупала китайские радиостанции Hytera, клеила свое бирку "Эрика" и продавала вместо 5 тыс. рублей по 30 тыс. рублей. Российские военнослужащие используют вместо защищенных от прослушивания радиостанций обычные гражданские для похода в лес за грибами, а не для участия в боевых действиях.

Личный состав армии РФ также оставляет желать лучшего. Большая часть из вторгнувшихся в Украину военных частей была укомплектована наспех. Можно выделить следующие категории: солдаты-срочники, солдаты-контрактники, офицеры. Кевлюк говорит, что российские срочники представляют собой жалкое зрелище как чисто внешне, так и с точки зрения морально-психологического состояния. Особенно бросается в глаза антисанитарный внешний вид и растерянность.

"Можно с высокой вероятностью предположить, что основу сил вторжения составляют военнослужащие преимущественно из социально уязвимых слоев, с примитивным образованием, отсутствием кругозора, огромными пробелами в знаниях. Например, у пленника не нашлось ответа на вопрос "В честь кого названный русский город Владимир, в котором ты живешь?" Это признак кризисных явлений комплектования ВС РФ. То есть в армию идут либо по принуждению, либо от безысходности. Мотивированных и профессиональных там немного", – говорит Кевлюк.

Следующее звено – сержанты. Сержанты не являются реальными командирами, способными учить, воспитывать, вести за собой. Ближайший к солдату командир — сержант. Именно это звено должно гарантировать выполнение боевой задачи. Когда сержант "плавает" в своих обязанностях, гибнет все его подразделение.

Офицеры являются носителями знаний и теорий военного дела, которые соответствуют временам второй чеченской войны и существенно отстают от реалий. Как пример, эксперт приводит гибель командиров 25 ОМСБР полковника Архипова, командира СОБР [в РФ – "спецотряд быстрого реагирования"] Кемеровской области полковника в пример – в российских войсках живет старый советский принцип "командир — впереди на лихом коне". Архипов погиб на поле боя вместо того, что управлять сражением из своего командного пункта.

Еще одна загадка этой войны состоит в том, что США так и не смогли определить, назначила ли Москва командующего всей операцией. Нынешнее положение говорит о том, что у россиян отсутствует координация между их отдельными подразделениями. Например, когда на одной части фронта 10−15 БТГр [батальонных тактических групп – около 640 чел.] из разных дивизий, разных армий, разных округов плохо между собой взаимодействуют.

Военный эксперт Константин Машовец удивляется шаблонности в оперативном мышлении российских стратегов. Он говорит, что такое ощущение – они до сих пор используются советские книги по тактике. При этом зачастую после нескольких неудач не меняют свои методы. Например, 45 инженерная бригада РФ четырежды пыталась навести понтонную переправу на одном и том месте в районе Изюма, вследствие чего погиб полковник инженерных войск Западного округа Николай Овчаренко.

При этом РФ задействовала все имеющиеся двенадцать армий: Сухопутные войска, два из трех корпусов береговых войск и морской пехоты всех флотов, и все части из состава ВДВ [воздушно-десантные войска]. Сейчас россияне потеряли наступательную инициативу по всем направлениям, кроме Донецкого операционного района. Хотя и нужно отметить, что по истечении месяца войны российские войска немного улучшили свои тактические методы. Например, все чаще стали использовать беспилотники для наведения артиллерийского огня, что происходит в Харькове или под Киевом. Колоны стали прикрывать вертолетами. Но в целом это мало отражается на наступательных действиях.

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Поэтому наиболее частой новостью в войне стала однообразная бомбежка жилых городов. Чернигов постепенно постигает судьба Мариуполя – город обесточен, почти нет воды, с трудом доставляются гуманитарные грузы. Харьков обстреливают по 50-70 раз в день. В интернете есть много доказательств, что стреляют именно по жилым массивам. Цель Кремля понятна – создание гуманитарного кризиса, как еще один фактор давления на украинские власти, когда военным способом нельзя победить.

В этом свете показательно заявление мэра Мариуполя Вадима Бойченко, который рассказал, что до войны в ряды коммунальных предприятий и частных компаний были внедрены диверсионные группы. Так оккупанты получили критически важную информацию с точки зрения инфраструктуры. Первые пять дней российские войска системно работали по 15 электрическим вводам, которые обеспечивают электроснабжение города. В итоге уничтожили все - город остался без электричества, без тепла при морозе 11 градусов.

Перебив электронасосные станции, которые перекачивают воду, мариупольцы лишились источника воды. Городские власти перешли на резервный, который хватило бы на год, но кто-то и туда навел российскую артиллерию, которая разбомбила и этот источник.

Напоследок Бойченко говорит, что во всем происходящем нет ни одного смысла, кроме как целенаправленного геноцида против украинского народа. Российская армия снова подтвердила свое реноме – она успешно может воевать только против мирных и гражданских жителей страны.