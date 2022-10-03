Почему пенсии в Литве такие маленькие: чем больше зарабатываешь, тем меньшую часть зарплаты получаешь

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Система социального страхования в Литве выгодна для людей с небольшими доходами, выяснил Госконтроль. По словам аудиторов, проблема бедности пожилых людей в Литве должна решаться за счет социальной помощи, а не пенсионной системы. Однако власти с такой позицией не согласны.
Valdžia apsisprendė dėl išmokų pensininkams.
Valdžia apsisprendė dėl išmokų pensininkams.
© Shutterstock

В минувшую среду парламентский комитет социальной защиты и труда обсудил влияние реформы 2019 года на пенсионную систему, свои выводы представил Госконтроль.

Главный аудитор Госконтроля Эйвида Шламе отметила, что пенсионеры в Литве получают примерно треть своей прежней зарплаты, а это, по данным Организация экономического сотрудничества и развития, один из самых низких показателей среди стран этой организации.

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Аудитор указала, что изменения в пенсионной системе Литвы больше ориентированы на снижение нищеты, а не на обеспечение условий жизни близких допенсионным.

"Людей не мотивируют платить больше налогов, чтобы пенсия была выше, а частных пенсионных накоплений недостаточно", – сказала Шламе, заметив, что в системе нет прочной связи между взносами и выплатами.

Она дала понять, что социальная система в Литве менее полезна для людей с большими зарплатами.

"Общая часть пенсии зависит не от взносов, и сейчас ее не снижают даже тем пенсионерам, у которых нет обязательного пенсионного стажа. Это изменение увеличило самые маленькие пенсии на 10%. Однако это не мотивирует будущих пенсионеров работать и копить стаж. В основе нашей системы социального страхования лежит принцип перераспределения, но и для такой системы нужна мотивация не скрывать налоги.

Мотивированных и немотивированных трудно отделить, одни не платят потому что у них нет работы, а другие работают нелегально. По нашим данным общая часть пенсии составляет ее 63%, а индивидуальная – 37%", - сказала Шламе.

Она отметила, что в Литве установлено стремиться к тому, чтобы пенсия составляла 50% средней зарплаты. А это значит, что она не привязана к индивидуальным доходам конкретного человека.

Шламе сказала, что проблемы возникают и потому, что в Литве немало людей выходит на пенсию досрочно. Так решается проблема безработицы людей.

"В прошлом году, по сравнению с данными за 2019 год, на пенсию досрочно вышли в 4,5 раза больше людей со стажем в 40 лет и больше. Мы считаем, что это результат того, что в силу вступили более благоприятные условия досрочного выхода на пенсию. Почти 86% человек не работали за месяц до того как вышли на пенсию досрочно. Досрочные пенсии не должны использовать для решения вопроса безработицы людей старшего возраста", – заметила аудитор.

По ее мнению, чтобы пенсии были привлекательнее, надо ориентироваться на взносы будущих пенсионеров.

"Проблему бедности пожилых людей надо решать за счет средств социальной помощи", – считает Шламе.

Она также отметила, что хромает регламент пенсионного накопления II и III ступени. Кроме того, по словам аудитора, плохо, что людям копившим деньги, выплатили их в виде однократных сумм. По словам Шламе, эта система не вызывает должного доверия из-за часттх изменений.

"В прошлом году в пенсионном накоплении II ступени участвовали 95% всех работающих жителей, но почти половина – 47% – не платила в фонды по разным причинам: безработица, эмиграция, остановка накопления. Частые изменения в системе не способствовали повышению доверия жителей – за 18 лет тарифы меняли 13 раз. Почти 73% участников II ступени (по данным 2021 года – Delfi) до выхода на пенсию не накопили необходимую для аннуитета сумму, поэтому им выплатили все деньги. Таких людей становится меньше, все больше людей накапливают больше 10 000 евро", – сказала Шламе.

В фондах III ступени, по ее словам, в 2021 г. все взносы были выплачены одной суммой, а больше половины людей забрали деньги, еще не достигнув пенсионного возраста.

"По нашим оценкам, одноразовые выплаты не гарантируют большие пенсии в старости, поскольку эти деньги могут использовать сразу. А для пенсии важна периодичность выплат", – подчеркнула аудитор.

По ее словам, в прошлом году аннуитет получали 993 человека.

Шламе обратила внимание на то, что литовские работодатели не пользуются возможностью участия в дополнительном пенсионном накоплении своих работников.

"В прошлом году дополнительные взносы за работников делал меньше чем 1% работодателей. Взносы работодателей могли бы помочь больше накопить, для этого важна и заинтересованность самих работников, их финансовая грамотность", – сказала Шламе.

Аудитор заметила, что не хватает и информации о пользе дополнительного накопления.

Представитель Соцмина Инга Бушкуте сказала: "Чтобы человек почувствовал реальную пользу взносов, в пенсии должна ярче отражаться индивидуальная часть пенсии, завусящая от взносов".

По ее словам, эту часть каждый год пытаются увеличивать, в зависимости от наличия средств в бюджете "Содры".

Бушкуте убеждена, что цель пенсии - защита людей от бедности.

Что касается досрочных пенсий, то, по ее словам, всегда этой возможностью люди чаще пользовались в кризисы. Правда, она согласилась, что в регионах надо искать решение вопроса безработицы с помощью рынка, а не пенсионной системы.

Бушкуте считает, что жители получают достаточно информации о пользе пенсионного накопления, но согласилась, что надо ориентироваться на повышение финансовой грамотности жителей.

Она считает, что сейчас, когда в Литве фиксируется высокая инфляция, предпринимать какие-то существенные изменения не стоит, но важно, чтобы со временем индивидуальная часть пенсии имела большее значение.

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