Почему Литве в Вашингтоне приходится отчаянно бороться за внимание: особенно интересует один вопрос

В прошлом году во время подготовки к саммиту НАТО Литва прилагала много усилий и лелеяла немало надежд, особенно в связи с Украиной. Не все исполнилось. В этом году надежды переместились в Вашингтон, где через несколько недель состоится еще один саммит. Там голос Литвы уже не будет звучать так громко, но в самой столице США дипломатические усилия Литвы приносят свои плоды, только они не связаны с НАТО или Украиной.