Почем черника? Продавцы прогнозируют, каким будет урожай ягод в этом году и когда можно ожидать удешевления

Собирали 4 часа
74-летняя Дана впервые привезла на рынок чернику. За литр просила 7 евро, за пол-литра - 3,50. Женщина живет за Вильнюсом, ей еще предстоит пройти 3 километра от автобусной остановки до дома.
„Вчера я сама в лесу собирала — видите, чистая, красивая черника. Я собирала четыре часа“, — рассказала женщина, сидящая на табурете и указывая на 5-литровую емкость.
Дана, кроме черники, продавала сложенные в бумажные коробки яйца от своих кур, собранный в лесу щавель и прочие вкусности из домашнего окружения. Даже с больной ногой женщина идет на рынок, потому что „пенсии маленькие“.
Поскольку это первая черника, Дана искренне надеялась, что ей удастся все продать, и не придется тащить ягоды домой.
„Лес пуст“
Такие же надежды были у женщины, приехавшей на Кальварийский рынок из Шальчининкайского района. Внучка помогла ей собрать огромную корзинку черники.
„Черники в этом году мало — видимо, подмерзла. Лес пуст“, — посетовала женщина, которая также продавала лисичек.
Продавщицы прогнозировали, что из-за низкого урожая черники цены на нее не должны упасть.
На землянику денег не жалеют
Рядом уже у прилавка Мария из Балтосиос Вокес предложила купить чернику подороже: литр - за 8 евро, пол-литра - за 4.
„Это действительно недорого — цены такие же, как и в прошлом году. В выходные люди платили 10 евро за литр черники“, - улыбнулась собеседница. Женщина посетовала, что ягод в их лесу очень мало, поэтому на их сбор нужно время. Она считает, что надо искать места повлажнее и ягоды покрупнее.
Мария похвасталась тем, что на ее прилавке и земляника, потому что она пользуется большим спросом у покупателей. За 1 литр земляники продавщица просила 20 евро, а стакан продавала за 4 евро. Говорят, в выходные люди платили 5 евро за стакан красных лесных ягод.
„Всегда выкупают“
Пани Роза сидела на табуретке прямо у входа на рынок. За стакан земляники хотела 4,50, а литр продавала за 19 евро. Женщина была уверена – ягоду купят: „Все вокруг завидуют, что я их быстро продаю““
89-летняя женщина рассказала, что сама собирала ягоды в лесах Нямянчине. Однако уже чувствуется, что в леса потянулись люди – чтобы собрать 2 литра ягод, мне пришло много пройти, устала.
Таковы цены
Итак, подведем итог: на вильнюсском Кальварийском рынке литр земляники можно купить за 19-20 евро, а черники за 7-8 евро. Я сама была в лесу на выходных и собрала пол-литра черники. Продавцы не преувеличили – ягод не так много и они мелкие. Подсчитала, что мне потребовалось ровно полчаса, чтобы собрать пол-литра. Оставаться дольше не хотелось - дикие комары активно гнали меня из леса.