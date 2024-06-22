Почем черника? Продавцы прогнозируют, каким будет урожай ягод в этом году и когда можно ожидать удешевления

Поскольку это первая черника, Дана искренне надеялась, что ей удастся все продать, и не придется тащить ягоды домой.

Дана, кроме черники, продавала сложенные в бумажные коробки яйца от своих кур, собранный в лесу щавель и прочие вкусности из домашнего окружения. Даже с больной ногой женщина идет на рынок, потому что „пенсии маленькие“.

„Вчера я сама в лесу собирала — видите, чистая, красивая черника. Я собирала четыре часа“, — рассказала женщина, сидящая на табурете и указывая на 5-литровую емкость.

74-летняя Дана впервые привезла на рынок чернику. За литр просила 7 евро, за пол-литра - 3,50. Женщина живет за Вильнюсом, ей еще предстоит пройти 3 километра от автобусной остановки до дома.

„Это действительно недорого — цены такие же, как и в прошлом году. В выходные люди платили 10 евро за литр черники“, - улыбнулась собеседница. Женщина посетовала, что ягод в их лесу очень мало, поэтому на их сбор нужно время. Она считает, что надо искать места повлажнее и ягоды покрупнее.

Рядом уже у прилавка Мария из Балтосиос Вокес предложила купить чернику подороже: литр - за 8 евро, пол-литра - за 4.

„Черники в этом году мало — видимо, подмерзла. Лес пуст“, — посетовала женщина, которая также продавала лисичек.

Такие же надежды были у женщины, приехавшей на Кальварийский рынок из Шальчининкайского района. Внучка помогла ей собрать огромную корзинку черники.

Мария похвасталась тем, что на ее прилавке и земляника, потому что она пользуется большим спросом у покупателей. За 1 литр земляники продавщица просила 20 евро, а стакан продавала за 4 евро. Говорят, в выходные люди платили 5 евро за стакан красных лесных ягод.

„Всегда выкупают“

Пани Роза сидела на табуретке прямо у входа на рынок. За стакан земляники хотела 4,50, а литр продавала за 19 евро. Женщина была уверена – ягоду купят: „Все вокруг завидуют, что я их быстро продаю““

89-летняя женщина рассказала, что сама собирала ягоды в лесах Нямянчине. Однако уже чувствуется, что в леса потянулись люди – чтобы собрать 2 литра ягод, мне пришло много пройти, устала.

Таковы цены