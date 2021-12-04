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Ситуация на границе по-прежнему вызывает печальные эмоции, сказал журналист телеканала LNK Шарунас Дваряцкас, побывавший на заставе в Капчаместисе. По его словам, пограничникам приходится физически патрулировать на участке протяженностью 50 км, а мигранты могут без особых препятствий пройти на территорию Литвы.
Migrantai
Migrantai

О своем опыте Дваряцкас рассказал в понедельник в передаче Info diena.

"Я был на заставе в Капчаместисе – там, где пересекаются границы трех стран: Польши, Беларуси и Литвы. Это одна из самых сложных застав, поскольку большой поток идет из Польши, если им не удается попасть в Польшу они идут в Литву", – рассказал журналист.

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"По сути ситуация на границе вызывает печальные эмоции. (…) Что меня больше всего удивило - ты видишь, что пограничники контролируют 50 км, это немало", – сказал Дваряцкас. Он сказал, что мигрантам попасть на этот участок несложно.

"Пересечь там границу легко. Забор есть только на 1-2 км, в других местах просто невысокие заграждения, отмечающие границу. Глава заставы сказал, что когда-то появятся видеокамеры за 200 млн, обещанные ЕС. Камер нет, поэтому весь участок пограничники контролируют физически", – сказал Дваряцкас.

Он рассказал, что работа пограничников сейчас спокойнее, чем была летом, когда на заставах были мигранты.

"Сейчас на заставах пусто. Мы были в Капчаместисе ровно три месяца назад, поэтому видно, что ситуация значительно изменилась", – заметил Дваряцкас.

"Только приехав на заставу, мы получили информацию, что есть группа людей, которые со вчерашнего вечера жгут костры, их 30-40 человек. ни находятся на белорусской стороне, именно там, где есть забор, речка, там и лагерь мигрантов. Увидев журналистов, мигранты ушли в глубь территории Беларуси", – рассказал журналист.

Однако, по его словам, у мигрантов есть возможность попасть в Литву.

"Попасть в Литву несложно, по крайней мере судя по видео, сделанным на других заставах", – прибавил Дваряцкас.

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