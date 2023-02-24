24 февраля 2022 года – начало полномасштабной военной агрессии РФ в Украине.
В годовщину этого трагического события тысячи россиян по всему миру выходят, чтобы высказать свою солидарность с Украиной, почтить память жертв и показать мировому сообществу, что россияне и сторонники Кремля – это не синонимы.
"Присоединяйтесь, сейчас крайне важно показать, что свободных россиян – много и они не молчат!", - говорится в сообщении.
Эта акция носит международный характер - митинги пройдут в сотне других городов.
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