24 февраля 2022 года – начало полномасштабной военной агрессии РФ в Украине.

В годовщину этого трагического события тысячи россиян по всему миру выходят, чтобы высказать свою солидарность с Украиной, почтить память жертв и показать мировому сообществу, что россияне и сторонники Кремля – это не синонимы.

"Присоединяйтесь, сейчас крайне важно показать, что свободных россиян – много и они не молчат!", - говорится в сообщении.

Эта акция носит международный характер - митинги пройдут в сотне других городов.