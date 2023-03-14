"Победоносие", боевые навыки и атаки дронами-каминакадзе. Как российские оккупанты милитаризируют украинских детей

Российские оккупационные власти прилагают значительные усилия, чтобы укоренится на захваченных территориях Украины. Большое внимание Кремля направлено на подрастающее поколение. Так, начиная с 2015 года в "ЛДНР", россияне стали создать профильные ведомства, занимавшиеся "воспитанием молодежи". Скажем в октябре того года при "Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР" был создан Координационный совет по вопросам патриотического воспитания.

Тогда же в оккупированных украинских городах массово начали появляться специализированные организации – военно-патриотические спортивные клубы, объединения, кружки. Также, в 2019 году создана общественная организация "Военно-патриотическое движение "Молодая гвардия - Юнармия", которая фактически объединила военно-патриотические клубы и организации "ДНР".

Главную цель "Юнармии" оккупанты не скрывают – это всестороннее военно-патриотическое воспитание и повышение в обществе авторитета, престижа военной службы. К этому добавляется сохранение и приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи готовности к выполнению "гражданского долга и конституционных обязанностей по защите республик".

При этом структура "Юнармии" насчитывается 17 региональных штабов и более 100 военно-патриотических клубов, а количество участвующих детей достигло почти 3 тыс.

Подобным образом милитаризм процветает и в "ЛНР". Там также при "Министерстве образования и науки ЛНР" создан Координационный совет по вопросам патриотического воспитания детей и молодёжи, который стал заниматься "обработкой" младшего поколения. На просторах Луганщины процветает и кадетство, то как его понимают российские кураторы – в "ЛНР" собрали 62 кадетских классы, в которых обучалось больше тысячи детей.

Помимо этого, в "ЛНР" широко развиты кадетские корпуса, к примеру, Республиканский казачий кадетский корпус имени маршала авиации Александра Ефимова (функционирует с октября 2014) и Алчевский казачий кадетский корпус имени генерала Матвея Платова (функционирует с сентября 2018). В этих заведениях обучаются более 400 детей, которых готовят для последующего поступления в высшие военные учебные заведения, МВД.

Также и сотрудниками "МВД ЛНР", принимавшие участие в боевых действиях, создана общественная организацию, объединяющую военно-патриотические клубы – "Патриотическую ассоциацию Донбасса". Не обошлось в "ЛНР" и без своего филиала "Юнармии", которую также объявили в 2019 году. Всего в оккупированной Луганской области количество участников военных детских организаций составляет более 5 тысяч человек, и практически в каждом большом городе находятся штабы молодежных военных организаций.

Правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", не раз обращался к теме милитаризации детей на оккупированных территориях. Он считает, что подобные клубы и организации – это один из способов вложить детям в руки оружие. Одновременно дети обрабатываются идеологически, чтобы к военным навыкам добавить и убеждение в "правоте своего дела".

"Искажение исторических фактов, предоставление ложной информации о событиях, которые кардинально были другие и, соответственно, призыв на защиту этих ценностей. Создаётся идея. И уже после того, как это всё сформировано идеологически, звучит призыв: нам же надо защищать то, о чем мы вам рассказали; за это умирали ваши отцы, и мы должны не дать врагу пройти", – поясняет Лисянский.

Меняя сознание

Идеологическая обработка детей в "ЛДНР" поставлена на поток. Так школьникам и подросткам, которые попали военно-патриотическую среду, говорят о важности "духовно-нравственного воспитания", их водят ухаживать за памятниками солдатам. Детей направляют на "волонтерскую" работу с ветеранами, они встречаются с военными, ходят в залы воинской славы, помогают семьям погибших боевиков.

Помимо этого, усиленное внимание в "патриотических клубах" занимают различные практические тренировки. Скажем в 2022 году участники куба "Амазонки", "Витязи Отечества" и "41 Батальон" провели совместную комплексную тренировку по строевой подготовке – "Строевые приемы без оружия", "Надевание общевойскового защитного комплекта".

А годом ранее в поселке Седово шесть смен "юнармейцев" учились основам выживания, ориентирования на местности, огневой подготовка, тактической подготовке, первой доврачебной подготовке и тактической медицине.

Неоднократно воспитанники военно-патриотического движения "Молодая гвардия – Юнармия" посещали военные части, к примеру, приезжали с экскурсией в танковый батальон. Или "Юнармейцы" приезжали разведывательные подразделения "Народной милиции ЛНР". Дети ознакомились с бытовыми условиями, в которых проживают боевики, попробовали выполнить нормативы по разборке и сборке автомата Калашникова, пистолета Макарова, пообщались с военнослужащими.

Важно, что дети также посещали так называемые "уроки мужества" с участием военнослужащих, просматривали "патриотические фильмы", беседовали на тему по противодействию экстремизма и терроризма в молодежной среде.

В "ЛНР" тоже деятельность пропагандистов обрела широкие контуры. Так ежегодно проходят военно-патриотические "Георгиевские сборы". Участие в которых приняли воспитанники военно-патриотических клубов, кадетских корпусов, активисты общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса", студенты. Тематика сборов – война и участие в ней подрастающего поколения.

Молодежь постарше тоже привлекают к различным пропагандистским мероприятиям. Скажем в 2021 года в Луганском "государственном" университете имени Владимира Даля было учреждено казачье общество – "Станица Далевская", куда вошли несколько десятков студентов университета, имеющие "казачьи корни". Далее в вузе проводился "Казачий час" - встреча студентов с "казаками", участниками боевых действий.

Военный эксперт Александр Коваленко говорит, что и сейчас подобные программы россияне пытаются активно продвигать временно оккупированных территорий левобережной Херсонщины, Запорожской области.

"Особенно это заметно в Мариуполе: русские пытаются милитаризацию ввести на уровень культа, готовя детей, которые там остались, в контексте "победоносия". Это оказывает серьезное психологическое влияние на детей, ломает психику. И мы видим, как непосредственно в Луганской и Донбассе и на временно оккупированном полуострове Крым с 2014 года уже есть поколение, которое смотрит на Украину и украинцев как на врагов", – возмущается Коваленко.

Важно отметить, что все эти детские военные организации напрямую связаны с Россией, а множество мероприятий с участием детей с оккупированной территории проходят непосредственно в РФ.

Социальный психолог Олег Покальчук и вовсе заявляет, что милитаризация детей - это педагогическое преступление. Он поясняет, что игровому военному моменту в воспитании детей уже сотни лет и такое поведение присуще к агрессивному обществу. Если молодых людей так обрабатывать, то первые плоды после такой манипуляции с детским сознанием уже можно будет наблюдать через пару лет. Покальчук поясняет, что первые разговоры о том, что в ОРДЛО ("ЛДНР") детей приучают к войне начались еще много лет назад и вот уже выросших детей отправили на фронт.

"Мы много говорили, сетовали, что детей учат в оккупированном Донбассе воевать и мало что делали. Ведь подростковая психика гибкая и ребенок быстро меняет вектор поведения на совершенно противоположный: либо на более рациональный, либо иррациональный. То есть, процесс может быть обратим при определенных условиях. Но вот одно поколение мы уже потеряли и сейчас россияне пытаются за несколько лет вырастить на Донбассе новое милитарное общество", – говорит Покальчук.

Коваленко тоже считает, пройдет долгий период после освобождения, прежде чем жители оккупированных территорий увидят разницу между жизнью в "РФ", узнают историю и как живут люди на свободной части Украины. Только тогда изменят свой взгляд, считает эксперт.

Показательно, что когда готовился этот материал, то российские пропагандисты выпустили видеоролик, где показывали, как люди в военной форме учат на компьютерных симуляторах подростков управлять дронами-камикадзе. Причем на экране монитора можно заметить, по каким локациям, отображенных в симуляции, российские военные инструкторы предлагают ударить смертельными дронами – территория вокруг Чернобыльской АЭС.