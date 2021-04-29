По заболеваемости COVID-19 Литва – шестая в ЕС

По обнародованным Центром данным, двухнедельная заболеваемость в Литве составляет чуть более 540 случаев на 100 тыс. жителей.
По этому показателю первым в ЕС является Кипр, где за этот период на 100 тыс. жителей пришелся 1221 случай, вторая – Швеция с почти 747 случаями, третья – Хорватия с почти 742 случаями.
За последние две недели на 1 млн человек в Литве пришлось почти 57 смертей от коронавируса, и по этому показателю Литва - 13-я в списке Сообщества.
На первом месте по смертности – Венгрия с почти 317 смертями на 1 млн жителей, вторая - Болгария с почти 214 смертями, далее следует Польша с примерно 183 смертями.
Лучшие показатели в Европе по-прежнему у Исландии, которая не входит в Евросоюз. Здесь за последние две недели на 100 тыс. жителей пришлось около 23 новых зараженных, не фиксировалось ни одной смерти, как и неделю назад.
Среди государств ЕС лучшие результаты сейчас у Финляндии и Португалии, здесь на 100 тыс. жителей приходится почти 66 и 67 зараженных соответственно.
В Португалии на миллион населения пришлось около пяти смертей, в Финляндии - шесть.
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