На минувшей неделе Литва по этим показателям была соответственно на 21-м и 14-м местах.
Согласно обнародованным в пятницу Центром обновленным данным, показатель заболеваемости в Литве за последние две недели составляет почти 312 случаев на 100 тыс. жителей - что на 65 случаев больше, чем было на прошлой неделе.
По этому показателю первой в ЕС является Эстония, где за этот период на 100 тыс. жителей пришлось более 1364 случаев, вторая – Венгрия с почти 1197 случаями, третья – Чехия с почти 1069 случаями.
За последние две недели на 1 млн человек в Литве пришлось почти 54 смерти (почти столько же было и неделю назад), и по этому показателю Литва - 16-я в списке.
На первом месте по смертности – Венгрия с почти 315 смертями на 1 млн жителей, вторая - Чехия (почти 258), далее следует Болгария (почти 205).
Лучшие показатели в Европе по-прежнему у Исландии, которая не входит в Евросоюз. Здесь за последние две недели на 100 тыс. жителей пришлось 27 новых зараженных, не фиксировалось ни одной смерти.
Ни одной смерти не зафиксировано и в Лихтенштейне.
Среди государств ЕС лучшие результаты сейчас у Португалии, здесь на 100 тыс. жителей приходится почти 60 зараженных, а на миллион – немногим более 14 смертей.
По показателю смертности лучшие результаты в ЕС у Финляндии, где на миллион жителей пришлось несколько более чем три смерти от коронавируса.
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