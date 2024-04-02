По всей Литве фиксируется высокий уровень загрязнения воздуха твердыми частицами

 
ELTA
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ФОТО: Aplinkos apsaugos agentūra

Из-за загрязнений с юга (пыли, принесенной из пустыни Сахара) с 31 марта в Литве наблюдается повышенное загрязнение воздуха твердыми частицами KD10, сообщает Агентство охраны природы.

31 марта критическое содержание KD10 в 1–1,3 раза было превышено в Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Шяуляй, Йонаве, а 1 апреля в 1,5–2,7 раза – на всех станциях, фиксирующих качество воздуха.

Во вторник утром качество воздуха оставалось плохим по всей Литве – не только в городах, но и в сельских местностях.

Согласно информации meteo.lt, сегодня направление ветра сменится с южного на западное. Загрязненный воздух вытеснит воздух с запада, поэтому, вероятно, качество воздуха улучшится после обеда.

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