По вине работников ESO семья получила огромный счет, до сих пор не может вернуть переплату

В редакцию Delfi обратилась читательница Вилма, она опросила о помощи, поскольку месяц ни ESO, ни Elektrum Lietuva не могли помочь в решении ее проблемы.

Женщина видит и возможную свою ошибку - она не установила в банке лимит для оплаты электронных счетов. В конце октября компания ESO сообщила ей о том, что был установлен "умный" счет, однако через 10 дней к столбу, на котором находится счетчик ее попросил подойти инженер ESO.

"Меня информировали об ошибке, сказали, что счетчик меняют сейчас, что перепутали показания. Он переписал показания на бумагу, поставил свою подпись 8 ноября и сказал через 2-3 дня задекларировать эти данные в системе. Женщина через несколько дней подключилась к Elektrum. Вижу – выписан счет на сумму 1752,42 евро. Система не дает ничего декларировать, указано, что установлен умный счетчик, ничего декларировать не надо", – рассказала Вилма.

По ее словам, семья раньше платила за электричество 40–50 евро в месяц до подорожания и около 90–100 евро после (имеется в виду с 1 июля). Она в тот же день позвонила в Elektrum.

"16 ноября мне позвонила консультант. Я ей все объяснила, продиктовала показания, указанные инженером. Спросила, не снимут ли у меня со счета эту сумму автоматически. Консультант заверила, что не снимут, поскольку счета сначала просматривают. Однако я заметила, что деньги сняты", – отметила Вилма.

После этого она несколько раз звонила в ESO, в Elektrum, но все было тщетно. В конце ноября ESO уточнил данные, но система Elektrum их "не видела", предлагали ждать 8 декабря, когда придет счет за ноябрь, после этого можно писать заявку на возвращение переплаты.

5 декабря проблема еще была не решена, хотя с ней говорил один из представителей ESO Алитусского региона.

Представитель ESO Паулюс Калмантас заметил, что ошибку допустил инженер их компании, он принес извинения и обещал, что переплату вернут.

Компания Elektrum Lietuva заверила, что переведет женщине переплату.