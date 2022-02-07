В 15 ч. водителей призвали ехать мимо рынка Гарюнай. Участники акции призывают друг друга сигналить. Однако пока в акции приняло участие немного водителей – это два тягача и 10 легковушек, украшенных национальной атрибутикой.
В акции участвуют активисты митингов и акций, например, учитель Астра-Геновайте Астраускене. Она сказала, что протестует против законов, которые, по ее словам, были незаконными. Например, закон о "паспорте возможностей", который недавно отозвали.
"Если в Вильнюсе не будет много участников, то будут в Брюсселе, Франции, Бельгии, Испании, Германии, уводите", – сказала Астраускене.
Однако в центре Вильнюса участников конвоя ждала неприятная новость: около парламента стоят знаки, запрещающие движение грузовиков. У парламента стояло немало полицейских экипажей.
Вокруг здания парламента ходил и громко по-русски акцию комментировал, снимал на видео и передавал трансляцию по интернету известный провокатор Лауринас Рагельскис.
Разрешение на такую акцию не просили. У этой акции как минимум два организатора – вильнюсец Графас Люткявичюс (он заявил, что два тягача на акцию не пустили хозяева компаний) и активистка "Союза семей" Витольда Рачкова (однако она сказала Delfi, что только создала группу в Telegram, но ничего не организовывала).
Членов группы Freedom Convoy Lithuania призывали во время акции соблюдать ПДД.
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