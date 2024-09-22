По Вильнюсу можно покататься на ретро троллейбусе

В этом году жители смогут прокатиться на легендарном троллейбусе Škoda 9Tr.

„Идея вернуть на один день на улицы города наш ретро троллейбус появилась, чтобы обратить внимание на этот экологический транспорт. Во время поездки на этом троллейбусе его пассажиры смогут познакомиться с историей троллейбусов и другими интересными фактами“, – сказал директор компании „Вильнюсский общественный транспорт“ Игнас Дегутис.

Троллейбусы этой модели производили с 1961 по 1982 г. Этот автобус, который используют для необычных поездок, был произведен в 1981 г.