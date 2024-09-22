2024.09.22 12:20

По Вильнюсу можно покататься на ретро троллейбусе

 
ru.DELFI.lt
Troleibusas
Troleibusas
ФОТО: Shutterstock

16–22 сентября Вильнюс и другие города Литвы участвуют в мероприятиях Европейской недели мобильности. 22 сентября - День без автомобиля. Вильнюсе и гости столицы могут ездить на общественном транспорте бесплатно. кроме того, их ждет бесплатная поездка на ретро троллейбусе, пишет портал madeinvilnius.lt.

В этом году жители смогут прокатиться на легендарном троллейбусе Škoda 9Tr.

„Идея вернуть на один день на улицы города наш ретро троллейбус появилась, чтобы обратить внимание на этот экологический транспорт. Во время поездки на этом троллейбусе его пассажиры смогут познакомиться с историей троллейбусов и другими интересными фактами“, – сказал директор компании „Вильнюсский общественный транспорт“ Игнас Дегутис.

Троллейбусы этой модели производили с 1961 по 1982 г. Этот автобус, который используют для необычных поездок, был произведен в 1981 г.

Ретро троллейбус курсирует на 4 маршруте (Антакальнис–Центр–ост. „Герои Вильтис“), на нем можно покататься с 11:00 до 18:38 ч. Это уникальная возможность прикоснуться к истории вильнюсского транспорта и покататься на аутентичном троллейбусе.

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