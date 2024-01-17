По Вильнюсу курсируют "троллейбусы-привидения"

"Из-за особенностей организации работы перевозчиков, например, в случае поломки транспортного средства или его участия в ДТП, на трассу выпускают троллейбусы без компостеров", – сказала представитель JUDU Грета Василяускайте.

Информацию о недействующих компостерах (или их отсутствии в транспорте) получают специалисты JUDU. О таких случаях информируют и контролеров, поэтому пассажиров таких транспортных средств не могут штрафовать. Однако, по словам специалиста, даже в таких случаях пассажиров не освобождают от необходимости покупать билеты.

"Если у пассажира нет приложений m.Ticket или Trafi или проездного на карте Вильнечё/JUDU, он обязан купить бумажный билет у водителя и предъявить его контролерам – если в транспорте нет компостера, контролеры пометят такой билет с помощью специального аппарата – затем надрывают и разрешают продолжать путь", – сказала Василяускайте.