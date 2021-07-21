aA
Со среды по Вильнюсу начнут курсировать автобусы, предназначенные для вакцинации населения от COVID-19.
По Вильнюсу будут курсировать автобусы для вакцинации от COVID-19
© DELFI / Josvydas Elinskas

Как сообщил BNS пресс-секретарь мэра Вильнюса Каролис Вайткявичюс, два маршрутных городских автобуса, которые будут мобильными пунктами вакцинации, придут на смену микроавтобусу и смогут обслуживать большее число жителей, ездить в те места города, где жители прививаются менее охотно.

В среду эти автобусы более подробно представит координатор вакцинации Вильнюсского городского самоуправления Кипрас Красаускас.

В столице хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 49,9% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Темпы вакцинации от коронавируса в Вильнюсе снизились в четыре раза (44)

Темпы вакцинации от коронавируса в Вильнюсе снизились...

У мэра Вильнюса не осталось иллюзий: осенью будет четвертая волна коронавируса  призывает не оплачивать тесты непривитым (54)

Надвигается четвертая волна коронавируса, однако в...

Мэр Вильнюса: в связи с замедлением темпов вакцинации будет закрыт центр в Litexpo (11)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что в связи с...

TOP новостей

В Игналине нелегальные мигранты устроили беспорядки, потребовалось установить дополнительные заборы (59)

Мэр Игналинского района Юстас Расикас в передаче...

Какие налоги на регистрацию и за пользование будут платить многие владельцы автомобилей в Литве (37)

Почти 2/3 жителей Литвы за регистрацию привезенного в...

Соцдемы предлагают эксперимент с введением 4-дневной рабочей недели (24)

Появляется все больше данных о том, что 4-дневная...

Муниципалитеты начинают вакцинацию мигрантов, привиться придется и уже привитым "Спутником" (48)

Нелегальные мигранты, которых поселили в деревне...

"Опыт открытия в Литве оказался крайне позитивным": белорусский IT-бренд с мировым именем учредил офис в Вильнюсе (20)

До недавнего времени Беларусь считалась одним из...