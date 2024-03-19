По Вильнюсу будут ездить "говорящие" автобусы 6G маршрута

Автобус 6G едет по очень красочному маршруту. Он начинает свой путь около самого старого столичного моста, затем едет через Жирмунай, Антакальнис и поднимается в гору по ул. Оланду, через окраину Ужуписа. Далее автобус едет вдоль лесной зоны в Новую Вильню, которая прежде была отдельным городом.
"Любителям истории этот маршрут подарит уникальную возможность познакомиться с этой частью города. Например, в районе остановки "Полоцко" стоит вспомнить, что город Полоцк когда-то был одним из важнейших городов Великого Княжества Литовского. Дорога из Вильнюса в Полоцк иногда называлась "соляной" – по ней везли роскошные товары. О том, что когда-то здесь проходила старая дорога, напоминает ул. Полоцко в Ужуписе", – рассказал экскурсовод Альбертас Казлаускас, который составил этот маршрут.
В автобусе маршрута 6G на каждой остановке в приложении Neakivaizdinis Vilnius или на сайте вы услышите интригующий рассказ.
Приглашаем на презентацию маршрута 6G с экскурсоводом:
23 марта (суббота) 10:47 ч., регистрация: https://bit.ly/4a1JjvV
23 марта (суббота) 11:56 ч., регистрация: https://bit.ly/3TG7zOn
23 марта (суббота) 13:03 ч., регистрация: https://bit.ly/3x8gorl
ВНИМАНИЕ: экскурсия бесплатная, достаточно заплатить за проезд в автобусе.
Аудиомаршрут "Экспедиция на "Восточном экспрессе" в автобусе 6G. От Шнипишкес до Новой Вильни, или от центра до восточной окраины" вы найдете здесь (https://neakivaizdinisvilnius.lt/studijos/ekspedicija-rytu-ekspresu-6g-autobusu/) и в приложении Neakivaizdinis Vilnius GooglePlay и AppStore.
Другие аудиомаршруты в Вильнюсе - автобусы Nr. 10 и Nr. 68 и троллейбус Nr. 2 (https://neakivaizdinisvilnius.lt/studiju/studijos-pakeliui/).