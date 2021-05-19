В трех странах за неделю ситуация изменилась немного: в Латвии наблюдается небольшой рост, в Ирландии и Норвегии - спад. В 27 странах уровень заболеваемости снижался, особенно сильное сокращение числа новых случаев наблюдается в Польше и Франции. Наибольший спад фиксируют в Исландии, Лихтенштейне, Польше, Венгрии, Болгарии и Румынии.

Однако почему Литва по-прежнему на втором месте? Об этом говорили врач-инфектолог, профессор Альвидас Лайшконис и профессор Саулюс Чаплинскас.

Чаплинскас заметил, что высокий уровень заболевания обусловлен несколькими факторами. Один из них - своевременность применения превентивных мер.

"Давно понятно, что запретами ничего не добьешься, они исчерпали себя, часть жителей давно не соблюдает карантин. Они заражаются и распространяют инфекцию. Люди не соблюдают рекомендации", – сказал профессор.

По его словам, все запреты должны быть приняты своевременно и действовать в течение разумного срока. Кроме того, очень важно, чтобы общество поняло, зачем нужны превентивные меры. Если решения правительства людям будут непонятны, их никто не будет соблюдать.

"Надо говорить с людьми, чтобы они поняли, зачем это нужно. Не нужны никакие особы исследования – сходите в магазин и посмотрите как люди носят маски. Одни спускают их с носа, другие вообще без масок. Это значит, что маску надевают, потому что так надо. То же самое и с родителями – если они не поймут, зачем проверяют детей", – сказал собеседник.

По его словам, люди помнят всякие нелогичные решения, поэтому не доверяют и другим. Если не удастся объяснить обществу, зачем это нужно, ничего не изменится.

Вторая причина большого числа больных – большие масштабы тестирования.

"В Литве проводят много тестов, поэтому понятно, чем больше проверяют, тем больше находят. Раньше тестировали мало людей, и инфекция распространялась неконтролируемо", - сказал он.

Третья причина, по словам Чаплинскаса, - масштабы и скорость вакцинации неплохие, но в группе риска еще много непривитых людей. Однако смертей немного, поэтому, можно предположить, что вакцина делает свое дело.

На вопрос, как на статистике отразится "Марш в защиту семей", который состоялся 15 мая, Чаплинскас сказал, что больших перемен быть не должно. Однако это мероприятие не было хорошим примером для общества.

"Сам факт, что часть людей демонстративно не соблюдает правила, нехорош. Это плохой пример, поскольку много людей в течение долгого времени находились рядом друг с другом. Но мероприятие проходило на улице, большого смешения людей не было. В закрытом помещении вирус распространяется быстро. На открытом пространстве есть солнце, ветер, не думаю, что будет очень много заражений. Это как в Паланге в прошлом году, когда пляжи кишмя кишели, а заболеваний не было", – сказал собеседник.

У Лайшкониса марш вызвал беспокойство. Он считает, что через неделю количество случаев вырастет.

"Я вчера посмотрел на этот марш, там никакого карантина не было. Там никто не обращал внимания, боюсь, снова будет рост. Посмотрим, что будет через неделю, как марш изменит статистику. Меня удивило, что никакие меры там не предпринимались. Уровень сознательности у наших людей небольшой. Поэтому есть, что есть", – сказал он.

Кроме того, судя по плакатам и речам, среди собравшихся на марш привитых было немного.

Лайшконис считает, что смертность может быть небольшой, поскольку болеют молодые люди. Большая их часть лечится дома.

Он считает, что причина высокого уровня заболеваемости - несознательность жителей.

"В других странах нет таких данных, если люди берегут себя. А у нас уровень сознательности небольшой. Большинство не обращает внимания на ограничения. Я надеюсь, что активная вакцинация все решит", – сказал Лайшконис.