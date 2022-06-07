По улице Калварию общественный транспорт будет ездить быстрее

"Удобство и скорость движения общественного транспорта – это сильные стороны, которые побуждают отказаться от автомобиля. Мы оборудуем полосы A на ул. Калварию, чтобы транспорт быстрее ездил в центре", – сказал вице-мэр Томас Гульбинас.

Ремонтные работы начнутся 13–14 июня, заменят верхний слой асфальта и разметку, приведут в порядок пешеходные дорожки.

Что изменится

Сейчас на ул. Калварию до перекрестка с ул. Карейвю есть два участка полосы А, новые полосы появятся:

между ул. Шейминишкю и Тримиту (0,8 км);

между ул. Даугелишкю и пр-тлм Конституциёс (0,8 км);

между ул. Жальгирё и Трейнё (0,7 км).

Согласно подсчетам, появление дополнительных участков полосы А на ул. Калварию поможет каждому пассажиру общественного транспорта на этом участке сэкономить по 7 часов в год.

Согласно прогнозам, в 2030 г. на ул. Калварию число пассажиров общественного транспорта вырастет в 1,8 раза.