По улицам Вильнюса прошло шествие Трех Королей

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6 января в Вильнюсе состоялось шествие Трех Королей, которым завершился рождественский период. На Кафедральной площади королей псалмами встретил хор мальчиков "Ажуолюкас". Во дворике Дома учителя состоялся семейный праздник "Прощай, рождественская елка".
По улицам Старого города прошли Каспар, Мельхиор и Бальтазар, они приветствовали младенца Иисуса в вертепе на Кафедральной площади.
После концерта на Кафедральной площади Три Короля посетили семейный праздник во дворике Дома учителя.
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