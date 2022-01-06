По улицам Старого города пройдут Каспар, Мельхиор и Бальтазар и поприветствуют младенца Иисуса в вертепе на Кафедральной площади. Шествие начнется в 16.30 ч. у Острых ворот и пройдет до Кафедральной площади.
С 17.00 ч. на площади хор будет исполнять рождественские псалмы. После концерта, с 18.00 ч., Трех Королей еще можно будет встретить во дворике Дома учителя.
Программа во дворике Дома учителя начнется с 17.30 ч. Семьи с детьми смогут участвовать в разных мероприятиях.
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