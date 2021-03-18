По техническим причинам Cейм прервал проходившее в онлайн-режиме заседание

Председатель Cейма Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что неисправности системы связаны с перебоями у Microsoft, поэтому сотрудники Сейма не могут их устранить.
"У нас есть информация, что неполадки с зависаниями у Microsoft могут быть и в другие дни, поэтому было бы несколько рискованно планировать заседание во вторник в онлайн-режиме", - сказала В. Чмилите-Нильсен.
Члены правления Сейма утвердили ее предложение.
Из-за того, что пленарное заседание в связи с неполадками было прекращено, Сейм не успел рассмотреть поправки, которое позволили бы обязать работников определенных категорий проверяться на COVID-19.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: надо снизить планку и разрешить прививаться всем, кто этого хочет (57)
Литва и некоторые другие страны приостановили...
"Delfi Главное": опыт Израиля и ситуация в Литве - как сделать вакцинацию успешной? (10)
В чем секрет успешного процесса вакцинации в Израиле и...
В Шальчининкай и Висагинасе накопились большие запасы вакцины AstraZenecа: руководство районов призывает менять порядок (47)
В Шальчининкском районе и Висагинасе накопились...
Путин ответил на слова Байдена: кто так обзывается, тот сам так называется (294)
Президент России Владимир Путин ответил на интервью...
Подземный пешеходный переход в Вильнюсе выкрашен в цвета ЛГБТ (13)
По инициативе исследователя искусства Каролины...