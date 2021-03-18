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По техническим причинам Сейм Литвы в четверг после обеда прервал пленарное заседание, проходившее в онлайн-режиме. Руководство Сейма решило, что в следующий вторник парламентарии соберутся на "живое" заседание в зале.
По техническим причинам Cейм прервал проходившее в онлайн-режиме заседание
© DELFI / Domantas Pipas

Председатель Cейма Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что неисправности системы связаны с перебоями у Microsoft, поэтому сотрудники Сейма не могут их устранить.

"У нас есть информация, что неполадки с зависаниями у Microsoft могут быть и в другие дни, поэтому было бы несколько рискованно планировать заседание во вторник в онлайн-режиме", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

Члены правления Сейма утвердили ее предложение.

Из-за того, что пленарное заседание в связи с неполадками было прекращено, Сейм не успел рассмотреть поправки, которое позволили бы обязать работников определенных категорий проверяться на COVID-19.

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