Юрга рассказала, что сын заболел 8 декабря. Она сообщила о контактах сына, в числе контактировавших лиц была и мать женщины. Несколько дней они не получали никакой информации из НЦОЗ.

"Живущая с нами мама работает, она честно сидела в изоляции, информировала работодателя, связалась с семейным врачом, но НЦОЗ никаких данных не передал, в поликлинике сказали ждать.

Говорят: "Мы не можем дать вам больничный, но не переживайте: задним числом все оформим. Так с НЦОЗ бывает". 10 декабря я позвонила в НЦОЗ, мне сказали ждать. 12 декабря я снова позвонила, поскольку непонятно было, сколько сидеть в изоляции. семейный врач сказала - до 26 декабря. Звонила и 13 декабря, опять напрасно. Звонила им с 14 по 27 декабря. 27 декабря меня даже не выслушали и сказали, что операторы ничего не знают. Когда я попросила назвать имя, оператор бросила трубку", – удивлялась Юрга.

Тогда она написала в НЦОЗ электронное письмо.

"Мне начали звонить. Мне звонили 4 раза, маме два раза. Посыпались анкеты. Утром позвонили, спросили, все ли хорошо, получили ли анкету. Сказали, что бабушке с 8 по 17 декабря дадут больничный на имя ребенка, а с 18 по 26 декабря больничный оформит семейный врач. Но выяснилось, что педиатр не может дать больничный, потому что сыну больше 13 лет. В итоге женщине не оформили больничный с 8 числа. Нам сказали, что ошибку допустил НЦОЗ, надо выяснять этот вопрос с ними", – сказала собеседница.

После письма в НЦОЗ Юрге позвонили и сказали, что будет выдан больничный с 8 по 17 декабря, но куда пропал период до 26 декабря? Ей сказали, что так долго в карантине сидеть не надо было. Но ведь в смс-сообщении написано - до 27 декабря.

"После этого пришло новое сообщение - изоляция до 17, а не до 27 декабря. Это нормально? Почему сейчас работник лишается денег и может остаться без работы за прогулы?

28 декабря мне снова позвонили из НЦОЗ. Мне обещали, что оплатят за весь период с 8 по 26 декабря. Но на следующий день позвонили и сказали, что изолироваться надо было только до 17 декабря. Сказали, что это наша вина.

Кто сейчас заплатит за 17-26 декабря? Почему должен страдать человек за безответственность специалиста? Почему они не признают свою ошибку? Мы устали, нас эта ситуация разозлила. Очень жаль, что мы честно изолировались. Надо было молчать и ходить на работу. По крайней мере не лишились бы денег, работы и здоровья", – возмущалась Юрга.

Представитель НЦОЗ Юстина Петравичене сказала Delfi, что конкретную ситуацию прокомментировать не может из-за закона о защите персональных данных.

"А вообще, если COVID-19 установили у школьника, то расследование проводит специалист НЦОЗ, работающий в школе. Он связывается с родителями/опекунами ребенка, выясняет все обстоятельства. СМС-сообщения высылают от имени НЦОЗ, специалист указывает дату последнего контакты. Если такое сообщение не поступило, надо обращаться в НЦОЗ", – сказала специалист.