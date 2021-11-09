По данным европейской статистики, в странах региона Балтийского моря - Дании, Швеции, Финляндии и Германии смертность не растет. Если бы удалось перенять эту тенденцию, смертность не росла бы и в Литве.
"С марта прошлого года власти декларируют борьбу с пандемией Covid-19, поэтому другим болезням уделяют недостаточно внимания, – сказали эксперты. – Когда мечешься между двумя "фронтами", не поучается обуздать ни COVID, ни смертность. Если бы отказались от закрытия больниц, "реформ", то врачи могли бы сконцентрироваться на работе и все усилия направить на больных.
Эксперты считают, что целесообразно использовать "паспорт возможностей" не только как разрешение попасть в магазин или ресторан, но и для отслеживания распространения инфекции, а также информирования жителей о безопасных мерах поведения.
С начала пандемии COVID-19 до октября 2021 г. в Литве выросла смертность. По числу скончавшихся на 1 млн. жителей Литва занимает второе место в Европе. "Лидер" в списке - Болгария (5757), на втором месте – Литва (3964), на третьем – Польша (3699). В прошло месяце Литва входила в тройку стран Европы с самой высокой смертностью. В этом месяце мы "поднялись" на второе место.
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