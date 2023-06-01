"1 июня – Международный день защиты детей. Этот день является напоминанием всем нам о необходимости защищать и уважать права детей. Это главное условие для создания гуманного, духовно здорового общества, основанного на верховенстве права и уважении. К сожалению, дети в Украине сталкиваются с массовым террором, который проводит Российская Федерация.

Детей похищают, увозят в фильтрационные лагеря в России, зачастую пытают или убивают. За это должно ответить российское руководство, совершающее эти военные преступления. Давайте встретимся в четверг и напомним Путину, что его ждет Гаага", – сказал Л. Кащюнас.

Сообщается, что с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, из Украины были незаконно вывезены тысячи детей, подавляющее большинство – с оккупированных южных и восточных областей Украины. По данным Генеральной прокуратуры Украины, россияне похитили и вывезли с оккупированных территорий около 15 тыс. детей. Известны случаи психологического и физического насилия, принуждения к употреблению психотропных веществ и случаи сексуального насилия.

ELTA напоминает, что 17 марта текущего года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за "незаконную депортацию украинских детей". Международный уголовный суд в Гааге заявил, что по аналогичным обвинениям выдан ордер и на арест Марии Львовой-Беловой, уполномоченного при президенте России по правам ребенка.