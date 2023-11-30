По случаю Международного дня солидарности с палестинским народом в Вильнюсе прошла акция протеста

Подобная акция протеста проходит в Вильнюсе уже второй раз.
В шествии приняли участие до 100 человек, стремясь выразить солидарность с палестинским народом, почтить память погибших в результате военных действий Израиля в Газе и на Западном Берегу, а также осудить то, что они называют преступлениями против человечности.
"End the occupation (Прекратить оккупацию), Free Palestine (Свобода Палестине), Never again for anyone "Больше никогда никому", "Как объяснить детям ваше молчание?", - такие и подобные плакаты демонстрировали участники шествия. Они также несли палестинские флаги. По словам организаторов, в шествии не допускается ни символика Армии обороны Израиля, ни террористической группировки ХАМАС.
Организатор мероприятия, соучредитель "Palestina.lt" Андрюс Мажейка говорит, что цель акции – потребовать от литовских политиков и средств массовой информации "прекратить поддержку этнических чисток и преступлений против человечности, совершаемых Израилем".
"Мы просим Правительство проявить гуманность, а не двуличность. Потому что, с одной стороны, мы решительно поддерживаем сопротивление Украины оккупантам. Но здесь мы поддерживаем оккупанта, что признали 100 стран. И почему-то правительство поддерживает право оккупантов на самооборону", - сказал А. Мажейка.
"Мы требуем прекращения боевых действий и прекращения геноцида, который происходит на наших глазах", - поддержал его один из протестующих.
Достигнув Площади им. Винцаса Кудирки, протестующие разложили окровавленную одежду и зажгли памятные свечи. Также были зачитаны воспоминания детей, переживших войну Израиля и Газы 2008-2009 годов. Выступили также сторонники Палестины и палестинцы, проживающие в Литве.
"На протяжении десятилетий регион был затронут конфликтом, и более чем 75 лет оккупации и новые события продолжают усугублять гуманитарный кризис, с которым столкнулись палестинцы, живущие в секторе Газа. Мы видим разрушение всей инфраструктуры: от школ до больниц и церквей. И это не гарантировало ни мира, ни безопасности", - сказала девушка, представившаяся как "Сельма с Западного берега".
"Дети, переживающие этот террор, вырастают в нечеловеческих условиях, их жизни полны боли, потерь и нестабильности", - подчеркнула она.
Шествие сопровождали произраильские протестующие, несшие флаг Израиля.
Акция протеста организована несколькими организациями – "Fridays for future", "Жизнь слишком дорога".
Организаторы мероприятия также утверждают, что дистанцируются от лиц, которые во время или после мероприятия совершают или подстрекают к насилию и распространяют антисемитизм.
Акции протеста в поддержку Палестины проходят в Вильнюсе уже второй раз. Первый протест, так называемый "Марш молчания", состоялся 19 октября, также выражая поддержку жителям Газы, отдавая дань уважения погибшим и осуждая чрезмерный ответ Израиля на атаки ХАМАС.
По данным ХАМАС, не представляется возможным проверить из независимых источников, на данный момент в результате израильского обстрела в секторе Газа погибло более 14 800 человек и, по оценкам, 36 000 получили ранения.
Израиль начал операцию в секторе Газа после резни, инициированной террористами ХАМАС, в результате которой 7 октября в израильских кибуцах погибло более 1200 человек. ХАМАС также взял около 240 заложников.