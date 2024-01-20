По случаю 75-летия НАТО в Вильнюсе появилась новая фреска

"Свобода и безопасность - вот самое большое наше богатство. НАТО охраняет больше 1 млрд. людей в 31 стране по обеим берегам Атлантического океана.

Эта фреска увековечит саммит НАТО в Вильнюсе и напомнит, что трансатлантический альянс всегда защищает нас и гарантирует процветание в мирном и безопасном обществе", – сказала заместитель генсека НАТО Мари-Доха Безансно.

По словам автора идеи фрески, одного из основателей художественной студии "Живая графика" (Gyva grafika) Жигимантаса Амелинаса, такие рисунки в городе - важное средство коммуникации, которое посылает обществу визуальную весть: "Этот рисунок на стене заставляет остановиться и задуматься о том, что значит быть свободным и иметь безопасное будущее".

"Цель фрески – объединение общества и посыл мысли о том, что мы можем быть спокойны, заниматься повседневной работой, поскольку нас всегда охраняет НАТО. На этом рисунке мы изобразили безопасное и спокойное будущее", – сказал Амелинас.