По случаю 35-летия "Балтийского пути" в Вильнюсе латвийский бегун начнет забег на 678 км

Планируется, что бегун стартует 16 августа в Вильнюсе, у башни замка Гедиминаса, а финиширует 23 августа в Таллинне.

Р. Бирнбаумс приглашает всех желающих поддержать его инициативу присоединиться к нему и вместе пробежать или пройти любую часть дистанции.

„Есть много инициатив, посвященных „Балтийскому пути 35“, и я приветствую каждую из них. Чтобы подчеркнуть важность „Балтийского пути“, который помог открыть двери к независимости стран Балтии, я приглашаю каждого жителя найти свой собственный путь примкнуть к нашей инициативе и вместе с нами пробежать или пройти хотя бы часть почти 680-километровой дистанции“, – приглашает латвийский бегун.