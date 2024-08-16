2024.08.16 08:39

По случаю 35-летия "Балтийского пути" в Вильнюсе латвийский бегун начнет забег на 678 км

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Baltijos kelias 1989 m. rugpjūčio 23 d.
Baltijos kelias 1989 m. rugpjūčio 23 d.
ФОТО: Romualdas Požerskis

Латвийский бегун Рудольфc Бирнбаумс намерен пробежать 678 километров по случаю 35-летия „Балтийского пути“.

Планируется, что бегун стартует 16 августа в Вильнюсе, у башни замка Гедиминаса, а финиширует 23 августа в Таллинне.

Р. Бирнбаумс приглашает всех желающих поддержать его инициативу присоединиться к нему и вместе пробежать или пройти любую часть дистанции.

„Есть много инициатив, посвященных „Балтийскому пути 35“, и я приветствую каждую из них. Чтобы подчеркнуть важность „Балтийского пути“, который помог открыть двери к независимости стран Балтии, я приглашаю каждого жителя найти свой собственный путь примкнуть к нашей инициативе и вместе с нами пробежать или пройти хотя бы часть почти 680-километровой дистанции“, – приглашает латвийский бегун.

Сообщается, что он планирует ежедневно пробегать в среднем по 85 километров или по 2 марафона, корректируя дистанцию ​​в зависимости от ситуации. Каждый день забег будет начинаться в 9.00 час.

Балтийский путь“ — акция протеста, организованная по случаю 50-летия пакта Молотова-Риббентропа, когда три Балтийские страны, оккупированные Советским Союзом, объединились и решительно заявили о своем общем стремлении к независимости.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии