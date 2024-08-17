2024.08.17 11:21

По случаю 35-летия Балтийского пути особый жест латыша: он начал свою миссию в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
Rūdolfs Birnbaums
Rūdolfs Birnbaums
ФОТО: Organizacijos nuotr.

По мере приближения знаменательной годовщины Балтийского пути жители в Балтийском регионе отмечают это событие, как считают нужным. Латвийский бегун Рудольф Бирнбаумс намерен пробежать 678 километров по случаю 35-летия Балтийской пути.

Бегун стартовал на дистанции 16 августа в Вильнюсе, возле башни замка Гедиминаса и 23 августа намерен финишировать в Таллинне.

Р. Бирнбаумс предлагает всем, кто хочет поддержать его инициативу, присоединиться к нему и вместе пробежать или пройти любую часть дистанции. „Есть много инициатив по празднованию юбилея Балтийского пути, и я приветствую каждую из них. Чтобы подчеркнуть важность Балтийского пути, который помог открыть двери к независимости стран Балтии, я приглашаю каждого жителя найти свой собственный путь присоединиться к нашей инициативе и пробежать или пройти хотя бы часть почти 680 км вместе с нами“, — приглашает латвийский бегун.

Бегун, стартовавший в пятницу, сообщает, что будет бежать по территории Литвы 16-18 августа, а также с 18 по 21 августа в Латвии, а с 21 по 23 августа – по территории Эстонии. Поскольку погода оказалась крайне жаркой для забега, в первый день забега Р.Бирнбаумс поделился в социальных сетях фотографией плавания на открытом воздухе. Рядом с фотографией написано „Первый заплыв“, на фотографии плавающий бегун в полной экипировке.

Бегун планирует преодолевать в среднем 85 километров или 2 марафона ежедневно, корректируя дистанцию ​​по ситуации. Каждый день забег будет начинаться в 9.00.

Балтийский путь — акция протеста, организованная в ознаменование 50-летия пакта Молотова-Риббентропа, когда три балтийские страны, оккупированные Советским Союзом, объединились и решительно заявили о своем совместном стремлении к независимости.

Некоторое время назад в пресс-релизе говорилось, что Рудольф Бирнбаумс начал активно бегать семь лет назад, стартовав с самой короткой дистанции Рижского марафона. Позже он преодолел всю марафонскую дистанцию, затем принял участие в Сигулдском горном марафоне и Цесийской экологической тропе. Он один из первых латвийцев, преодолевших всю дистанцию ​​Tromsø SkyRace в Норвегии, а также участвовал в беговых соревнованиях в Латвии, Норвегии, Хорватии, Испании, Франции и других странах.

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