По случаю 35-летия Балтийского пути особый жест латыша: он начал свою миссию в Вильнюсе

Бегун стартовал на дистанции 16 августа в Вильнюсе, возле башни замка Гедиминаса и 23 августа намерен финишировать в Таллинне.
Р. Бирнбаумс предлагает всем, кто хочет поддержать его инициативу, присоединиться к нему и вместе пробежать или пройти любую часть дистанции. „Есть много инициатив по празднованию юбилея Балтийского пути, и я приветствую каждую из них. Чтобы подчеркнуть важность Балтийского пути, который помог открыть двери к независимости стран Балтии, я приглашаю каждого жителя найти свой собственный путь присоединиться к нашей инициативе и пробежать или пройти хотя бы часть почти 680 км вместе с нами“, — приглашает латвийский бегун.
Бегун, стартовавший в пятницу, сообщает, что будет бежать по территории Литвы 16-18 августа, а также с 18 по 21 августа в Латвии, а с 21 по 23 августа – по территории Эстонии. Поскольку погода оказалась крайне жаркой для забега, в первый день забега Р.Бирнбаумс поделился в социальных сетях фотографией плавания на открытом воздухе. Рядом с фотографией написано „Первый заплыв“, на фотографии плавающий бегун в полной экипировке.
Бегун планирует преодолевать в среднем 85 километров или 2 марафона ежедневно, корректируя дистанцию по ситуации. Каждый день забег будет начинаться в 9.00.
Балтийский путь — акция протеста, организованная в ознаменование 50-летия пакта Молотова-Риббентропа, когда три балтийские страны, оккупированные Советским Союзом, объединились и решительно заявили о своем совместном стремлении к независимости.
Некоторое время назад в пресс-релизе говорилось, что Рудольф Бирнбаумс начал активно бегать семь лет назад, стартовав с самой короткой дистанции Рижского марафона. Позже он преодолел всю марафонскую дистанцию, затем принял участие в Сигулдском горном марафоне и Цесийской экологической тропе. Он один из первых латвийцев, преодолевших всю дистанцию Tromsø SkyRace в Норвегии, а также участвовал в беговых соревнованиях в Латвии, Норвегии, Хорватии, Испании, Франции и других странах.