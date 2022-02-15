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АО Lietuvos radijo ir televizijos centras (далее – Telecentras) информирует, что 16 февраля в День восстановления государства на самой высокой постройке в Вильнюсе – на телебашне – будет поднят самый большой литовский триколор. Флаг площадью 540 кв. м, поднимут в 10 ч. утра.
vėliava,lietuva,tv,bokštas,trispalvė
vėliava,lietuva,tv,bokštas,trispalvė
© DELFI / Orestas Gurevičius

Вечером, после захода солнца, телебашня вместе с радио LRT подарит вильнюсцам и гостям столицы уникальное световое шоу под песню Г.Абарюса на стихи Бернаддаса Бразджёниса "Взываю я к народу" (Šaukiu aš tautą) в исполнении Людаса Микалаускаса.

Это музыкальное и световое шоу можно будет увидеть, не выходя из машины, квартиры, дома, офиса – из любой точки столицы, откуда видна телебашня. Также надо включить радио LRT, чтобы слышать песню.

Это произведение можно увидеть и услышать в 18:10, 19:05, 20:05 и 21:05.

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