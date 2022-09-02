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Европейская Комиссия зарегистрировала две вакцины от коронавируса для штамма омикрон. Об этом сообщила в пятницу в твиттере еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакиди.
По рекомендации EMA Европейская Комиссия зарегистрировала вакцины от штамма омикрон
© AP / Scanpix

Перед этим Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало утвердить вакцины.

Эксперты EMA в четверг дали зеленый свет регистрации вакцин Biontech/Pfizer и Moderna. По словам комиссара, Комиссия приняла решение уже через несколько часов после этого.

Эти вакцины являются двухвалентными препаратами mRNA, защищающими от первичного Sars-CoV-2 и подтипа омикрона BA.1.

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