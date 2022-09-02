По рекомендации EMA Европейская Комиссия зарегистрировала вакцины от штамма омикрон

Перед этим Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало утвердить вакцины.
Эксперты EMA в четверг дали зеленый свет регистрации вакцин Biontech/Pfizer и Moderna. По словам комиссара, Комиссия приняла решение уже через несколько часов после этого.
Эти вакцины являются двухвалентными препаратами mRNA, защищающими от первичного Sars-CoV-2 и подтипа омикрона BA.1.
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