По рекомендации EMA Европейская Комиссия зарегистрировала вакцины от штамма омикрон

Перед этим Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало утвердить вакцины.

Эксперты EMA в четверг дали зеленый свет регистрации вакцин Biontech/Pfizer и Moderna. По словам комиссара, Комиссия приняла решение уже через несколько часов после этого.

Эти вакцины являются двухвалентными препаратами mRNA, защищающими от первичного Sars-CoV-2 и подтипа омикрона BA.1.