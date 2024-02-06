По размеру минимальной зарплаты Литва в середнячках ЕС: рост может продолжиться

В конце января 2024 года Европейский фонд улучшения условий жизни и труда (European foundation for the improvement of living and working conditions) представил данные о минимальных зарплатах и динамике инфляции в странах ЕС.
В Литве минимальная зарплата с 1 января 2024 года составляет 924 евро ("на бумаге"). По этому показателю Литва опережает Мальту (854 евро), Хорватию – 840 евро, Португалию и Эстонию – 820 евро.
Минимальная зарплата в Литве больше, чем в Чехии (760 евро, 18 900 крон), Словакии (750 евро) и Латвии (700 евро).
Самые небольшие минимальные зарплаты в Болгарии и Румынии (соответственно 477 и 663 евро).
Самая большая минимальная зарплата в Люксембурге – 2571 евро. В Нидерландах и Ирландии - соответственно 2123 и 2032 евро.
Во Франции минимум 1767 евро, в Германии 1985 евро, в Бельгии - 1994 евро.
Больше чем в Литве минимум и в Польше (977 евро), на Кипре (1000 евро), в Испании (1134 евро).
Между тем годовая инфляция в Литве в декабре была одной из самых небольших в ЕС и составляла 1,6%. Ниже была только в Латвии (0,9%), Нидерландах (1%) и Бельгии (0,5%).
Самая высокая годовая инфляция была в Чехии – 7,6%, Румынии – 7%, Словакии – 6,6%.
С 2019 года в Литве минимум увеличился на 66%, сказал Delfi Маурицас.
"В 2019 году минимум "на бумаге" был 555 евро, в прошлом 840 евро, в этом – 924 евро. AРос большой. По средней зарплате мы нагоняем средний показатель в ЕС, по минимальной делаем это еще быстрее", – сказал экономист.
По его словам, Литва неплохо выглядит и в рейтинге минимальной зарплаты "на руки".
"Мы уже нагнали Грецию, Португалию, а многие страны Центральной Европы перегнали. Разницу с зарплатами на Западе мы уже считаем не разами, а процентами", – отметил экономист, сказав, что в Литве сократилось число получателей минимальной зарплаты.
"В крупных городах минимум - редкость. Там зарплата скорее близка 1000 евро", – сказал собеседник.
Изгородин отметил, что многие страны в ответ на инфляцию повышали минимальную зарплату.
"Глава Европейского центробанка в последний раз ясно дала понять, что банк будет следить не только за инфляцией, но и за зарплатами. Это будет основной показатель для коррекции процентной ставки", - отметил экономист.