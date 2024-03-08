По радио в Литве – поздравления Путина женщинам: как такое возможно

В редакцию Delfi обратился читатель, который снял это поздравление на видео.

"Случилось нечто странное. Недалеко от Клайпеды, в 10 км до города, я решил включить радио. Пока я выбирал радиостанцию, нашел такую, на которой звучало поздравление Путина женщинам по случаю 8 марта. Как такое могут транслировать в Литве?", – интересовался читатель.

Поскольку после начала вторжения России в Украину почти все российские телеканалы и радиостанции в Литве запрещены, портал LOGIN.LT обратился за комментарием в Службу регулирования связи (СРС).

Представитель СРС Аудрюс Сукаускис сказал, что СРС постоянно проводит проверки – в точках у границ в последнее время во время проверок никаких изменений не было замечено.