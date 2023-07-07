По пути на взморье посетите находящийся у автострады город: цены невысокие, предложений немало

Недавно в этот город переехала Вайва Петраускене, работающая главой Центра информации для туристов.

"Для меня Ретавас, как айсберг – со стороны видишь немного, но если углубишься, найдешь много всего и в плане культуры и в плане спорта. Как сказал один встреченный человек – здесь можно торговать покоем", – сказала Петраускене.

Сам Ретавас представляют как идеальное место для посещения по пути на море.

На вопрос, что в городе самое интересное, Вайва сказала, что таких мест много.

"Во-первых, сам центр города. Для такого небольшого городка храм здесь очень красивый, большой, на самом деле впечатляет. Обойдите сохранившиеся старинные здания. Конечно, надо зайти поесть – у нас есть разные кафе. Как минимум три из них у пруда.

Все можно обойти пешком. За час обеденного перерыва здесь можно пообедать и многое осмотреть. Можно просто сидеть у пруда и смотреть на воду", – сказала Петраускене.