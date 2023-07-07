По пути на взморье посетите находящийся у автострады город: цены невысокие, предложений немало

Недавно в этот город переехала Вайва Петраускене, работающая главой Центра информации для туристов.
"Для меня Ретавас, как айсберг – со стороны видишь немного, но если углубишься, найдешь много всего и в плане культуры и в плане спорта. Как сказал один встреченный человек – здесь можно торговать покоем", – сказала Петраускене.
Сам Ретавас представляют как идеальное место для посещения по пути на море.
На вопрос, что в городе самое интересное, Вайва сказала, что таких мест много.
"Во-первых, сам центр города. Для такого небольшого городка храм здесь очень красивый, большой, на самом деле впечатляет. Обойдите сохранившиеся старинные здания. Конечно, надо зайти поесть – у нас есть разные кафе. Как минимум три из них у пруда.
Все можно обойти пешком. За час обеденного перерыва здесь можно пообедать и многое осмотреть. Можно просто сидеть у пруда и смотреть на воду", – сказала Петраускене.
Если вы никогда не были в Ретавасе, то по крайней мере точно слышали о Ретавском рынке, где можно найти все, что вам требуется. Этот рынок особенно популярен среди любителей старины.
"Туда надо обязательно заехать, особенно, если вы никогда там не были. Больше всего торговцев бывает в воскресенье, но и в другой день можно туда поехать и посмотреть, как все выглядит. Он сохранил свою уникальность – не такой, какие рынки мы видим сейчас. Здесь все по-старинному. Действительно стоит посетить", – рекомендует Вайва.
Вайва рекомендует посетить конезавод, спортивную арену, парк для катания на роликах, скейбордах и велосипедах, парк диск-гольфа, бассейн.
"Бассейн здесь недорогой, в отличие от Паланги. Невероятно, что он здесь есть", – рассказала она.
Вайва перечисляет и множество природных объектов: леса, в которых много муравьев, ихтиологический заповедник Минии, верховое болото и низинное болото. Есть здесь и курган Лопайчай, парк поместья Огинских.
"Я сама еще не была, очень хочу увидеть низинное и верховое болота. В наше время сложно найти нетронутые рукой человека территории, – сказала Петрайтене. – Вопрос в том, чего человек хочет. Вокруг Ретаваса много разных объектов: и природных, и старинных усадеб".